開名車違停吸毒 拒檢撞警起訴

2016-12-24

〔記者林嘉東／基隆報導〕今年1月某日，基隆市警一分局延平街派出所徐姓與陳姓員警，分騎2部警用機車巡邏至基隆市仁五路，見郭姓毒蟲併排停車，坐在BMW車上吸毒，上前盤查，郭拒臨檢，竟一連衝撞警騎等4輛車，遭警開槍打破輪胎後棄車逃逸，基隆地檢署昨依涉犯妨害公務、毀損與傷害等罪將他起訴。