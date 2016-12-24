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偷了200元竹筍 男挨罰12萬

2016-12-24

〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子想吃竹筍，今年10月間，途經新北市瑞芳區一處游姓男子栽種的竹林地，拿筍刀入內，挖掘6根竹筍放入袋內，被游男發現報案，法院審理時，許向法官求情稱，他與母親相依為命，求法官給他自新機會。

法官衡量6根竹筍價值不過200元，輕判他4個月有期徒刑，得易科12萬元罰金。

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  • 筍子示意照，圖與本文無關。（資料照／記者黃建豪攝）

    筍子示意照，圖與本文無關。（資料照／記者黃建豪攝）

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標題：偷了200元竹筍 男挨罰12萬


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