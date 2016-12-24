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爆頭、斷腿 殺情敵判14年半

2016-12-24

〔記者項程鎮／台北報導〕男子謝曜全不滿其李姓女友常用LINE和蔡姓男子聯絡，夥同友人謝正傑拿球棒和西瓜刀對蔡男猛打狠砍，虐殺2小時後，蔡男頭部被打爆，左小腿慘遭砍斷，最後傷重不治，最高法院依殺人等罪判處謝曜全14年半、謝正傑16年半徒刑確定。

判決指出，謝曜全與蔡男在網路互嗆，相約外出談判。去年1月7日晚間11時許，蔡男獨自騎機車前往斗六交流道赴約，謝曜全邀約謝正傑等友人前往，謝正傑先持球棒猛擊蔡男小腿倒地後，再用繩索綁住蔡的雙腳，押到車上，載往台南市學甲區急水溪防汛堤岸，沿途謝正傑持續以球棒毆打蔡男頭部，導致自小客車車頂，儀表板等處血跡斑斑。

一行人抵達後，蔡男又被輪流毆打，謝正傑從車內拿出西瓜刀，砍向蔡男右膝蓋，導致膝蓋下方脛骨斷裂，鮮血直流，事後將蔡男棄置堤岸旁，蔡男被發現時，已死亡多時。

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  • 涉嫌虐殺情敵的主嫌謝曜全。（記者楊金城攝）

    涉嫌虐殺情敵的主嫌謝曜全。（記者楊金城攝）

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標題：爆頭、斷腿 殺情敵判14年半


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