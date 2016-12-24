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過年前賺一筆... 送貨員兼差詐騙車手

2016-12-24

〔記者曾健銘／新北報導〕擔任送貨員的55歲楊姓男子被詐騙集團吸收當車手，藉著工作時間幫忙詐騙集團轉交贓款，警方日前循線逮捕楊男，並搗破幕後集團，楊男遭逮後竟大言不慚：「過年前想多賺點錢錯了嗎？」讓警方頻搖頭。

警方調查，該詐騙集團撥打詐騙電話，佯稱網路購物設定錯誤，造成重複扣款，從去年詐騙至今已有將近200人受害，估計得手金額逾600萬元。

警方表示，30歲翁姓主嫌透過網路電話Skype聯繫底下車手，前往大賣場的置物櫃拿取被害人的金融卡、提款卡，再到超商提領贓款，成員再相約在速食店內的廁所交付款項，層層往上遞交，心思非常縝密。

新莊分局獲報會同刑事局電信偵查大隊成立專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦，分析Skype通話紀錄後，日前逮捕翁姓主嫌、楊男等7人，全案依詐欺罪嫌送辦。

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  • 楊姓送貨員被吸收當車手，落網大言不慚：「過年前想多賺點錢錯了嗎？」（記者曾健銘翻攝）

    楊姓送貨員被吸收當車手，落網大言不慚：「過年前想多賺點錢錯了嗎？」（記者曾健銘翻攝）

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