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醉叩110借廁所 40分鐘打14通送辦

2016-12-24

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子酒後習慣性撥打110，累計從7月起，已亂打了100多通，本月16日，他酒後又故態復萌，40分鐘內又打14通110報案專線借廁所，惹毛警員將他帶回，依違反社會秩序維護法函送基隆地院裁處，成為基隆市首名因亂打報案電話被送法院裁罰的市民。

警方指出，以往僅亂打119報案的民眾，會被依消防法罰3000元；亂打110報案專線卻因無法可罰，讓警方困擾不已。

立院今年5月特別修訂社會秩序維護法，針對無故撥打警察報案專線110，且勸阻不聽的民眾，可處以拘留或最高1萬2000元的罰款。

16日晚上9時20分起，林男連打14通110電話，酒話連篇說：「我要尿尿，借我上廁所」，警方電話接到「凍未條」，跑去他家將他帶回來法辦。

警方調出林自7月起至12月，共亂打了104通報案電話，一併將林亂打110報案專線的行徑，依違反社會秩序維護法函送法院裁處。

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  • 林姓男子酒後亂打報案專線，被依違反社會秩序維護法函送法辦。（記者林嘉東攝）

    林姓男子酒後亂打報案專線，被依違反社會秩序維護法函送法辦。（記者林嘉東攝）

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