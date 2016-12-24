剁骨刀砍警倒地 廚師判9年半

2016-12-24

〔記者王定傳、陳慰慈、吳仁捷／新北報導〕56歲的失業廚師吳志展違規停車遭開罰單，吳男遷怒於開單的海山警分局新海派出所警員張家逢，持剁骨刀狠砍張員13刀，見張員倒地還繼續追砍，嗆說「乎你死」（台語），新北地院昨依殺人未遂罪重判吳9年半，可上訴。

張員目前仍請公傷假休養，他得知判決結果後，認為判決刑度過低，將等收到判決書後，和律師討論是否上訴，維護警察執法安全及尊嚴。

不滿被開6張罰單

吳志展原本是鐵板燒店廚師，也曾代表台灣在東亞運奪得保齡球賽金牌。今年8月1日及2日，吳的貨車違規停車被檢舉，34歲的張家逢在28個小時內開了6張逕行舉發單。2日下午4時許，吳前往移車，發現擋風玻璃上夾滿罰單，又想到自己失業，見到張員在附近，開車上前抱怨。

張員勸吳男把車開走，吳男反嗆：「情緒不穩怎麼開？」「真的很想把你切下去！」張員拿出相機蒐證，吳男氣炸從車內拿出剁骨刀猛砍，張員3度跌倒，大聲呼叫「救命」，吳男竟嗆說：「乎你死（台語）！」砍了張員13刀後，隨即駕車逃離現場。