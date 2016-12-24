棄政大外交當警官 抓賭博電玩不手軟

2016-12-24

〔記者吳政峰／基隆報導〕政大外交系是不少人的第一志願，周文文考上卻主動放棄，轉而從警，還一肩挑起偵辦賭博電玩的「屎缺」。

基隆市第一警分局一組代理組長周文文，內湖高中畢業後指考高分錄取政大外交系，卻在報到當天缺席，跑去讀警大公共安全系。

「就是想當警察啊！」講話輕聲細語的周文文，高二時立志從警，因為她有個警察老爸，帥氣模樣深植內心，使她寧可放棄令人稱羨的外交系，也要站上治安第一線。

周父捨不得女兒辛苦，極力反對，但周文文力抗家庭壓力，4年後以第1名畢業。去年10月23日，剛畢業的她被派到第一警分局一組任職，一組專辦賭博電玩，須承受各界壓力，查緝賭博電玩又得自掏腰包，虧錢辦案，該組組長被警界視為「屎缺」。

2個月後，一組組長退休，周文文臨危授命，代理組長，不少人憂心她能否勝任。但她1年內破獲4間賭博電玩店，其中一次查獲78台電玩主機，也改變父親與家人看法。

分局長李宇桂表示，周文文學習能力佳，使命必達，評比在同輩中出類拔萃，將爭取她留任。

妹身高不到 飲恨讀台大

周文文表示，妹妹原本就讀北一女，想跟著她的腳步從警，卻因身高未達入學門檻的160公分，只得「飲恨讀台大」。

周文文建議，從警須有熱忱，並且深具責任感，知道如何管控情緒，再來投考警職，工作才會開心。