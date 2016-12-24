新北首位消防女分隊長 力扛壯漢 不讓鬚眉

2016-12-24

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局成立17年來，首位女性外勤分隊長蘇筱琁昨天亮相，25歲的她不像其他學姊，畢業後多擔任內勤工作，而是志願從內勤科員調往外勤分隊長，接任勤務繁重、高救護量的板橋區莒光消防分隊主管，她昨展現快速著裝，甚至當場背起男同事，充滿自信的動作顯示她「準備好了！」

新北市消防局昨以「消防外勤的女力時代：新北市首位外派女分隊長」，發表警大78期的女消防官蘇筱琁，出任新北市首位消防女分隊長。

自願轉調外勤磨練

在消防體系，蘇筱琁是極少數志願調往外勤的女性消防官，她認為透過外勤磨練，可成為真正的消防人員。

蘇筱琁分發到新北市消防局後，3年多來從事火災預防業務，從承辦業務了解消防工作，她積極鍛鍊體力、取得初期救護員、開放水域救生員、激流救生、消防署火災搶救等消防證照，男生做得到的，她都不讓鬚眉。

蘇筱琁昨示範快速著裝、背起男同事，證明她準備好了。她說，3年來承辦、督導業務時，常以同理心，設身處地為基層同事著想，如今接受外勤挑戰，將全力扮演好帶隊官的角色。