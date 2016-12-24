上班族刮中500萬 歸功愛女笑容招財

2016-12-24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕幸運之神降臨！嘉義市1名30多歲男子購買「鑽很大」刮刮樂，刮中500萬元頭獎，但他表情淡定，中獎後還跟店員表達趕著上班。他透露，早上出門時看到小女兒對著他笑，應是這樣帶給他好財運。

開出頭獎刮刮樂彩券的「鴻億彩券行」，昨天分送100份、每張100元刮刮樂及發財金給民眾，分享中獎喜氣，吸引彩迷排隊索取、試手氣；台灣彩券公司總經理黃志宜昨也到鴻億，致贈象徵「招頭彩來」的鳳梨等伴手禮及中頭獎的刮刮樂影本、批購證明單祝賀。

鴻億彩券行老闆呂錦花說，開業第3年，除開幕半個月時，有客人刮中200萬元大獎外，賣出500萬元頭獎是頭一遭，中獎者是常客，1週買1、2次，尤其愛買最新推出的刮刮樂。

呂錦花表示，中獎客人當天是購買「鑽很大」刮刮樂彩券，從編號45號開始，往下每跳10號購買，一共買5張，前4張都沒中獎，刮好最後1張，經電腦掃碼對獎，還由店員把彩券刮區刮開看見「TOP」代碼，確認刮出頭獎；她建議，要提高中獎率，就是要連續刮。

黃志宜說，「鑽很大」刮刮樂本月5日上市，250萬張刮刮樂都已被經銷商批購一空，共有4個500萬元頭獎，已有2個獎項由嘉義市、澎湖縣開出；嘉市「鑽很大」中最高獎額的這張彩券，也是嘉市今年刮刮樂開出的最高獎金；截至目前為止，市面上還有12款、總計61個獎金超過百萬元以上獎項，讓民眾試手氣。