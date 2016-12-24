| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

警執勤影音資料 警署禁私自PO網

2016-12-24

〔記者邱俊福／台北報導〕員警執勤時隨身攝錄的影音常任意PO上臉書，對當事人造成不公平，並引發不必要紛擾；警政署昨規定，禁止警員公開執勤時拍攝的影音，更不可任意PO上網路，若違反規定，將處申誡至記過處分。

違反規定處申誡至記過

本月初，台北市警局松山分局秘書室主任呂天喜違規停車，新北市警局新店分局交通分隊警員陳炳志執行拖吊，車剛吊起，呂員趕到說了一句「都是自己人…」，陳炳志大爆走，還將拖吊的影片由友人後製後PO上網路，甚至將呂的薪水、照片、身分都揭露。

今年10月，台中市警局吳姓女警員巡邏時，遇上1輛修女駕車闖紅燈，險遭撞及，她將取締攝錄影音剪輯後上傳臉書，並加「你差點就送我去見上帝了」、「三寶邏輯無極限」等字眼，引發議論後她趕緊刪除。

基層員警擅將執勤時用密錄器或行車記錄器攝錄的影音，上傳網路或不當利用，一再引發爭議，警政署昨函頒「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」及「警察機關警用車輛使用行車記錄器及影音資料保存管理要點」。

須經長官核准才可使用

針對警員這類影音的攝錄、建檔、保存、申請調閱、複製及運用訂定規範，若違反即究責，以維護執勤安全與保障民眾權益。

未來使用這些執勤影音，提供新聞媒體輿情說明、辦理犯罪預防宣導或教育訓練等公務時，須經分局長或相當職務以上長官或其授權人員核准才可提供，如涉及刑案，也要依相關規定辦理。

廣告
  • 北市松山警分局警官呂天喜違停，被新北市警局新店分局交通分隊警員陳炳志拖吊，陳員將影片PO網引發批評，警政署昨明令禁止將執勤影片PO網。（資料照，記者陳薏云翻攝）

    北市松山警分局警官呂天喜違停，被新北市警局新店分局交通分隊警員陳炳志拖吊，陳員將影片PO網引發批評，警政署昨明令禁止將執勤影片PO網。（資料照，記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 執勤 影音 警察
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：警執勤影音資料 警署禁私自PO網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.