警執勤影音資料 警署禁私自PO網

2016-12-24

〔記者邱俊福／台北報導〕員警執勤時隨身攝錄的影音常任意PO上臉書，對當事人造成不公平，並引發不必要紛擾；警政署昨規定，禁止警員公開執勤時拍攝的影音，更不可任意PO上網路，若違反規定，將處申誡至記過處分。

違反規定處申誡至記過

本月初，台北市警局松山分局秘書室主任呂天喜違規停車，新北市警局新店分局交通分隊警員陳炳志執行拖吊，車剛吊起，呂員趕到說了一句「都是自己人…」，陳炳志大爆走，還將拖吊的影片由友人後製後PO上網路，甚至將呂的薪水、照片、身分都揭露。

今年10月，台中市警局吳姓女警員巡邏時，遇上1輛修女駕車闖紅燈，險遭撞及，她將取締攝錄影音剪輯後上傳臉書，並加「你差點就送我去見上帝了」、「三寶邏輯無極限」等字眼，引發議論後她趕緊刪除。

基層員警擅將執勤時用密錄器或行車記錄器攝錄的影音，上傳網路或不當利用，一再引發爭議，警政署昨函頒「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」及「警察機關警用車輛使用行車記錄器及影音資料保存管理要點」。

須經長官核准才可使用

針對警員這類影音的攝錄、建檔、保存、申請調閱、複製及運用訂定規範，若違反即究責，以維護執勤安全與保障民眾權益。

未來使用這些執勤影音，提供新聞媒體輿情說明、辦理犯罪預防宣導或教育訓練等公務時，須經分局長或相當職務以上長官或其授權人員核准才可提供，如涉及刑案，也要依相關規定辦理。