男「自宮」攔路求救 拒醫接回命根子
2016-12-24
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣大林鎮34歲江姓男子昨天疑似剪斷自己「命根子」，被送往大林慈濟醫院急救後，他還拒絕接回，醫院只能尊重。警方調查，江男去年曾因吸食K他命被查獲，受行政裁罰，是否因吸毒產生幻聽而自己去勢，仍待釐清。
警方調查，昨天上午10點多，江男跑到三角里北勢子產業道路求救，當時他頭髮燒焦，上衣也燒得捲曲，牛仔褲還算完整，但肢體滲血，路人見狀趕緊報案。
江男向路過的簡姓騎士等人述說，被數人強押至筍園控制行動，喝了一杯豆漿後就不省人事，直到被燒才痛醒，赫然發現生殖器被切斷、丟掉了，還說筍園內另死了4人。
員警趕到調查江男說詞，結果筍園只看到一輛轎車冒煙。警方清查，發現這輛前座遭燒毀的轎車為江男所有，從後行李廂找到一把疑似其用來自宮的裁縫用剪刀，後保險桿則有血液噴灑痕跡，警、消人員在場找半天都未發現江男命根子，一個小時後，三角里里長賴忠義才在右後輪旁發現江男的生殖器，趕緊用檳榔袋裝上，請警員火速送往醫院。
江家鄰居說，未婚的江男原本在外地工作，今年中秋節返家居住後，精神狀況就不太穩定，曾連續報案稱遭陷害，還說半夜屋頂上都有妖魔鬼怪作祟，之後到醫院治療，但前天脫掉上衣後，被發現身上貼好幾張「符咒令」，他的車上也有「符咒令」與金紙。
警方前晚獲報，指有人在溝背里信仰中心「金林寺」滋事，員警趕抵發現江某猛敲緊閉的廟門，說是「佛祖叫我來，但門關著，才敲門叫佛祖開門」，警方通知江母帶回，沒想到昨天發生自宮事件。
院方表示，江男的上臂二度燒傷，臉燒傷，陰莖截斷，治療後無生命危險。嘉義大林慈濟醫院泌尿科主任盧誌明表示，有些病人反映，在陰莖骨折的情況下，疼痛感可以達到十分，推斷用剪刀截斷的疼痛感應該更加嚴重。
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