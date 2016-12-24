檢察官︰詐欺非重罪 難以羈押
2016-12-24
〔記者張文川、曾韋禎／台北報導〕4名中國祈福黨女騙徒詐騙台灣2老婦上百萬，落網後檢方僅諭令2萬元交保並限制出境出海，4女全都棄保溜了；有檢察官認為詐欺並非5年以上重罪，實務上難以羈押，但若能證明有反覆實施之虞，也可預防性羈押。
北部一位現職檢察官認為，在現行法規下，限制出境、出海的拘束強度，高於限制住居，且4女並非本地人，難以要求限制住居，檢察官在決定交保金額時，也須參考被告的經濟能力，4女是以觀光客身分短期來台，所帶的金錢理應不會太多，因此檢察官綜合考量後，只給予2萬元交保並限制出境出海，他認為可以理解，「沒有是非對錯，制度就是如此」。
他說，刑法普通詐欺罪的法定刑期為5年以下，3人以下共犯為加重詐欺罪，刑期1年至7年，但羈押是以「最輕本刑」5年為要件，詐欺罪並不符羈押前提。但法律也規定，有反覆實施詐欺、竊盜等非重罪之虞者， 也可聲請預防性羈押，而光是2件詐欺案是否就能認定有反覆實施之虞，檢方須有很強的舉證才會提出此類聲請。
民進黨立委蔡易餘則認為，今年已經修法提高電信詐欺罪的刑責，但一般詐欺罪現行的刑責其實也夠了，沒有再修法提高的必要性，更不可能針對本籍、外籍人士的刑責做出不同規範。他認為，司法院可以修正內規，對於逃亡容易的外籍詐欺嫌犯，不予以輕保。
民進黨立委劉櫂豪表示，外籍嫌犯觸犯此類輕罪，現行能做的就是現金交保，或要求定期向派出所報到。
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