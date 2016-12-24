中國女騙團 低價交保潛逃
2016-12-24
〔記者張文川、劉慶侯／台北報導〕黎妹等4名中國祈福黨女騙徒，去年4月來台詐騙2名老婦100多萬元後離境，遭北檢通緝；今年5月4女又結夥來台，在機場被航警局逮捕移送歸案，檢察官讓4女各以區區2萬元低價交保，並予限制出境出海，8月北檢起訴4女，台北地院傳、拘4女都未到庭，依法通緝，4女的保證金雖被沒收，但逍遙法外行蹤不明。
北檢調查，黎妹疑因海關未察覺，已於10月7日以其本人證件出境；另3女則無出境台灣的紀錄。奇怪的是，移民署昨表示，黎妹等4女今年5月入境被捕迄今，並無出境紀錄；黎妹究竟有無出境？竟如羅生門。
誆神醫治病詐老婦
起訴書指出，張文波、張藝玲、梁燕霞、黎妹4女，去年4月來台觀光，在台北市青年公園搭訕70歲老婦，假裝打聽附近一位老神醫，黎妹再現身自願帶路，張文波半途加入，一行人走到某處，張藝玲扮老神醫的孫女，指老婦有病，家人身體不好，囑老婦回家準備古玉、古錢、黃金或現金等值錢物品，帶給神醫看病，趁機騙走財物。
不久，4女又以相同手法，在台北市一處公園騙了60多歲婦人一批首飾，隨即搭機離境。
警方接獲2名老婦報案，確認4女身分，她們被列為入境通知名單。
出境又來台被捕
今年5月8日，4女再次搭同班飛機來台，在機場被逮歸案，北檢檢察官偵訊後，諭令2萬元保釋並限制出境、出海。
北檢8月起訴4女，北院傳喚4人皆未到庭，警方執行拘提，才知4女住址是北市大同區「寧夏棧」日租套房旅店，但早已搬出。
檢方為何不加重保金或限制住居？或令定期向派出所報到？北檢表示，檢方依涉案的情節輕重限制出境、出海，並予具保候傳，調查完畢後起訴，程序皆合法。
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