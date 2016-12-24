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《專家觀點》「洗門風」式懲罰 傷小孩自尊心

2016-12-24

〔記者楊綿傑、翁聿煌／台北報導〕實踐大學家庭研究與兒童發展學系助理教授高博銓認為，兒童成長過程最重要的是關愛，虎媽的處罰方式，兒童感受不到關愛，更可能增加心理的不安全感，脫光罰跪的過程被其他人看到，可能損及自尊心，未來會自卑。

衛福部桃園療養院兒童精神科主任陳質采表示，洗門風是古老的概念，對於不好的事情更加彰顯，是一種負增強的展現，她不建議這樣教育兒童，會造成孩子低自尊，不利於成長。

找出偷竊原因 才能矯正行為

新北市教育局主秘歐人豪說，輔導管教孩子光靠打罵並無法改變行為，他建議家長要對症下藥，以孩子偷竊屢勸不改為例，應先了解他的偷竊原因，是因為「肚子餓」、「引人注意」，還是「另有隱情」，找出原因解決問題，才能澈底矯正偷竊行為，家長也可尋求學校的輔導及心理諮商資源協助。

崇德國小輔導主任謝夷菱說，個案是10歲孩子，已有社會化行為和社交能力，「洗門風」式懲罰易造成人格創傷和自卑感，她建議家長要弄清楚，孩子屢犯的背後因素是「需要」、還是「想要」，如果是想要，卻使用不正確方法，應讓孩子了解法律常識，灌輸偷竊的後果及責任。

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  • 男童脫光罰跪示意圖

    男童脫光罰跪示意圖

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標題：《專家觀點》「洗門風」式懲罰 傷小孩自尊心


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