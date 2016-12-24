屢偷錢勸不聽 虎媽罰男童 全裸跪路邊

2016-12-24

〔記者曾健銘、何玉華／新北報導〕新北市新莊區10歲男童被媽媽懷疑偷拿30元零錢，前晚遭媽媽拿衣架抽打，隨後被令全裸罰跪在屋外，男童在寒風中啜泣，臀、背、大腿都有瘀青、傷痕，路人心疼而上門理論，男童才免於挨罰，警方認為違反兒童及少年福利與權益保障法，已請社會局處理。

路人不忍 為童披衣

前晚8時許，路人行經新莊區中港路麥當勞附近，聽見微弱的啜泣聲，赫見男童全身光溜溜，跪在柏油路上，當時僅攝氏18度，路人上前關心，發現男童有多處細長傷痕，而他的母親站在一旁監督男童。

路人把外套披在男童身上，並和母親理論，但母親回嗆：「他愛偷錢，都講幾次了，還講不聽！」不准兒子起身，路人遂和她爭執，多人加入勸說，母親才將男童帶回家。

新莊警分局中港派出所昨找母親調查，她告訴警方，兒子常偷她皮包裡的零錢，無論怎麼打罵都不聽，前晚兒子返家後換下制服，全身赤裸，外套口袋掉出30元零錢，因當天她並未給零用錢，她大聲問：「你是不是又偷錢？」兒子否認，她才拿衣架抽打，罵說：「你去外面罰跪！」沒想到兒子真的光溜溜走出門罰跪。

母親說，兒子在幼稚園時就曾被朋友慫恿回家偷錢買糖果，不料惡習不改，為了不讓兒子走偏，才出此下策。

管教失當 違兒少法

警方表示，母親的管教已涉違反兒少法，已通報社會局。

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，男童是第一次被脫衣服處罰，因交代不清錢的來源，母親才偶發性失當處罰，社工已予告誡，將協助家長約束男童行為，並安排家長接受親職教育。

男童排行老么，母親是新住民，嫁來台10多年，她告訴社工人員，不知這樣管教觸法，對事情鬧這麼大很意外。

學童的校長說，他在校學習正常，並無偷竊紀錄，也非列管輔導個案，導師事後立即到男童家中關懷。