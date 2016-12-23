男看護偷親女病患 毛手毛腳

2016-12-23

〔記者項程鎮／台北報導〕柯姓男看護見躺在醫院病床上的女病患小薇（化名）全身無力，侵入病房3次，小薇以為是鄰床病患的親友，還請柯男幫她塗護唇膏，沒想到柯男竟趁機親吻小薇，甚至一邊隔褲子摸小薇下體和大腿內側、一邊說：「你太瘦了！」最高法院依乘機猥褻罪判柯男1年徒刑確定。

台南高分院認為，柯男利用小薇傷病無法動彈，竟趁機猥褻，造成小薇心理傷痛和陰影，判刑1年；上訴後被最高法院駁回。