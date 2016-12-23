人夫床戰小三 元配抓到了

2016-12-23

〔記者林嘉東／基隆報導〕59歲王姓已婚男子，與小他8歲的潘姓「小三」偷情，王妻報警抓姦，活逮2人光溜溜躺在床上、床單還濕一大片的場景，檢察官認定2人通姦，但因王妻原諒丈夫，撤回通姦告訴，僅依相姦罪起訴潘女。

起訴指出，王男與潘女以每週或2週1次頻率，在基隆市的賓館、溫泉會館等地偷情。王妻去年3月從丈夫與潘女的臉書親密對話掌握偷情地點，等2人進入旅館近1小時後，報警抓姦。