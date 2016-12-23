暗戀前女友 人夫7闖香閨裝針孔

2016-12-23

〔記者王定傳／新北報導〕一名賴姓男子婚後，暗戀過去學生時代的李姓前女友，自認李女對他有好感，趁對方外出時，7度擅闖香閨，還帶業者進房裝針孔監視器監控李女私生活、偷拍她臀部等私密畫面，去年8月賴男再度私闖時被李女撞個正著；新北地院依妨害秘密等罪將賴男判刑10月及拘役40日，可上訴。

檢警調查，賴男趁隙取得李女住處的社區感應磁扣及鑰匙，去年8月間，多次趁李女外出偷進她房間，更帶業者前往勘查安裝針孔監視器。結果有一天李女未出門，賴男又擅闖進來，一時嚇傻，調閱社區監視器畫面及請業者檢測，驚覺遭賴男偷拍，憤而提告。賴男坦承犯行，表示因多年愛慕，為情所困，思慮不周犯案。