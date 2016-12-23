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脫小褲褲賺小費 沒關門算猥褻

2016-12-23

〔記者林嘉東／基隆報導〕阮姓女子在小吃店坐檯陪酒，邊唱快歌邊跳舞時褪去內褲撩起裙襬，讓客人觀覽下體。基隆地院認定阮女脫褲時，包廂門未關，觸犯公然猥褻罪，判罰3000元。

判決指出，去年9月基隆市警一分局掃蕩轄內色情，由偵查隊徐姓偵查佐等4人喬裝酒客前往「金水灣小吃店」，40歲越南籍阮女等4名女子坐檯，酒後唱歌跳舞，跳著跳著就脫掉內褲，警方亮出身分逮人。法院審理時，阮女稱，為了賺300元小費才脫內褲陪酒。但送餐人員證稱，當時包廂門未關。警方也說當時木頭拉門是開的。

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