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小三鹹濕告白 判賠30萬元

2016-12-23

〔記者王定傳／新北報導〕新北市王姓男子與許姓女子搞外遇，王妻發現2人床上親吻、十指緊扣照，還有曖昧對話，比如許女主動表示要拔掉避孕器，王擔心問：「那以後怎麼避孕？」許女甚至對王告白說：「除了你╳以外嘴（最）愛你的腳」；新北地院判王、許2人賠償30萬元，可上訴。

審理時，王男及許女均稱，王妻所提證據沒有證據力。但法官查看王妻所提照片，發現王、許互吻搭肩，已逾越普通朋友分際，加上曖昧對話內容，可看出確有相當親密的男女私情往來。

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