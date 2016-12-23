撬加值機偷現金 北市10幾起

2016-12-23

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市洛陽停車場內的悠遊卡加值機，月前遭頭戴藍白色毛帽的男子破壞，偷走機內1萬多元，警方彙整調查發覺，從5月至今，北市已發生10多起類似竊盜案，失竊金額不到10萬元，但造成機具的損害金額高達數百萬元，警方已鎖定1名有竊盜前科的男子追緝中。

警方表示，11月7日凌晨，1名身穿深色上衣長褲，頭戴藍白毛帽的男子，駕車進入洛陽停車場，隨後到悠遊卡加值機假裝要加值，見四下無人時拿出鐵撬敲開機器，將放有現金1萬多元的鐵箱搬上車後揚長而去，做案時間不到5分鐘。

停管處人員事後發現報警，表示歹徒竊走收費箱內的現金1萬多元，但遭破壞的驗鈔模組，若修復要價近35萬元。警方彙整同類型手法案件，5月迄今已發生10多起。