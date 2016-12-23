W飯店女命案 土豪哥遭境管
2016-12-23
〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕檢警偵辦W Hotel郭姓女子猝死案，「土豪哥」朱家龍日前到案時稱，自己在房間抽菸看電視，並不知情，但檢警追查發現郭女送醫時，身上有1件疑為朱家龍所有的「8XL」超大海灘褲，且還有若干疑點需釐清，已通知全國各入出境海關對朱男實施境管，預定近日再次傳訊。
境管是行政處分，限制出境則是刑事強制處分，遭通知境管者，若被海關發現企圖離境，會暫被海關留置，並通知檢察機關，獲同意才會放行。
檢警調查，郭女送醫時下半身套上1件超大號海灘褲。綽號「將將」的劉女日前到案時說，當時郭女失禁、內褲污穢，她順手拿起散置一旁的海灘褲幫郭女套上，不清楚內褲是誰的。檢警認為海灘褲的超大尺碼，符合朱家龍的褲子尺寸，研判他的海灘褲已脫下散在一旁，顯示很可能和大家一起開趴狂歡。
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