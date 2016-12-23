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詐團洗錢中心被抄 硬碟丟水滅證

2016-12-23

〔記者邱俊福／台北報導〕26歲男子劉秉彥涉嫌在桃園市、新竹縣市分別成立詐騙集團洗錢中心，提供將贓款層層轉帳提領服務，刑事局偵七大隊第二隊逮捕劉男等12人，1名集團成員在警方衝入逮人時，急忙將硬碟丟進浴缸泡水企圖滅證，被警方一把撈起「救回」。警方初估洗錢中心營運年餘，經手贓款逾人民幣1億元。

警方調查，劉嫌為分散風險，在2處成立轉帳洗錢中心，且不斷在桃園市、新竹縣市承租大樓公寓，隨時轉換據點，至於每次協助詐騙集團洗錢，可獲10%到15%佣金。

該洗錢中心為鞏固客源，明定各項遊戲規則，提供「客戶」包含調照、繳費、話費儲值、釣魚網站上傳假公文等一條龍服務，且因應中國防堵詐騙所實施的各項限制措施，將原本大量複製銀聯卡提領款項方式，改為透過中國支付平台管道洗錢，認為如此最能快速、安全地將客戶詐取的款項轉出。

警方表示，去年底，中國貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局出納，遭設在烏干達的詐欺話務機房佯裝中國銀行、公安、檢察等機關人員，詐走人民幣1.17億元，造成中國史上單筆最大受騙金額。警方發現這些贓款由我國多個轉帳洗錢中心將款項層層轉領而走。

警方長期佈線偵查，先前已陸續破獲2個洗錢中心，持續向上溯源，前天再一舉破獲以劉嫌為首的2處轉帳洗錢中心。

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  • 警方從水中撈回遭滅證硬碟。（記者邱俊福翻攝）

    警方從水中撈回遭滅證硬碟。（記者邱俊福翻攝）

  • 警方破獲詐騙集團洗錢中心，逮捕成員。（記者邱俊福翻攝）

    警方破獲詐騙集團洗錢中心，逮捕成員。（記者邱俊福翻攝）

  • 警方起出贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方起出贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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