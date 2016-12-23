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通緝犯開車拒檢 夾女警飆200公尺

2016-12-23

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市士林警分局後港派出所女警林雨漩、男警王冠詠，昨在士林監理站執行路檢，見1輛藍色廂型車上的一對男女形跡可疑，攔下盤查發現駕駛郭姓男子是竊盜通緝犯，郭拒絕下車意圖駛離，林員頭、手從放下車窗的空間伸入車內拔鑰匙阻止，郭突踩油門加速逃逸，致林員上半身掛在車內，下半身懸空車門外，跟著車子疾行200公尺後，掙脫摔落受傷。

有2名熱心騎士見狀，自告奮勇載林、王2員狂追1公里，仍被歹徒兔脫。警方說，林員左手肘、左膝挫傷，王員左手指受傷，治療後無大礙。

警方說，昨天下午林雨漩與王冠詠在承德路五段的監理站前路檢，發現廂型車上的一對男女可疑，上前攔查，駕駛郭男神色慌張交出證件，林發現郭是通緝犯，喝令他下車。

郭倒車企圖衝撞，原在車後警戒的王員衝到駕駛座旁，想打開車門將郭拉下車，但車門已鎖上，林奮不顧身將上半身探入車內，打算拔車鑰匙，鑰匙雖掉落，但鑰匙孔老舊變形，車未熄火，郭踩油門駛離。

此時林員上半身卡在車內，下半身一路懸空車門外，遭郭嫌疾駛拖行，王跑步追趕，半途遇熱心騎士協助搭載追趕，林員直到北市承德路四段、中正路口才掙脫摔落，另一名騎士主動載林持續追緝，追到北市重慶北路四段追丟。

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  • 受傷男警王冠詠，以及左手腳挫傷的女警林雨漩。（記者陳恩惠攝）

    受傷男警王冠詠，以及左手腳挫傷的女警林雨漩。（記者陳恩惠攝）

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