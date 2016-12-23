超盧奧客砸玻璃 被上銬就乖了
2016-12-23
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市53歲吳姓男子7日到永和區1家平價吃到飽涮涮鍋消費，要充手機又不自備充電線，店家委婉告知店內沒有充電設備，吳男卻怒打10幾通「110」，還要控告店家公然侮辱，之後更回店內破壞玻璃裝潢，離去後，還一度因搭計程車拒付車資與司機鬧進了派出所，吳男從下午6時開始折騰人民保母，一直到凌晨4時才結束此場失控戲碼。
吳男7日晚間6時許，在永和區中正路的涮涮鍋用餐，因手機沒電請店家幫忙充電，但又沒自備充電器材，遭店家婉拒後心生不滿，竟狂call「110」十幾通要提告公然侮辱，警方到場吳男表示不提告，等警方離去又再撥打電話報案，店家也只能無奈在一旁看。
警方二度到場，吳男坐在位子上嗆：「你是中華民國的警察嗎？身分證拿出來」，再度當著警察的面撥打「110」，更要警察「馬上離開」，失控戲碼長達近半小時。
等到晚間8時許，吳男突用拳頭擊碎店家走道玻璃，店家嚇得立刻報警，警方先將手部流血的吳男送往永和耕莘醫院救治，店家低調表示不提告，希望吳男趕快離開店內。
原以為告一段落，凌晨1時許，吳男又從北市搭計程車回醫院，卻不願支付車資，司機氣得報警，警方到場發現「怎麼又是同一個人！」警方苦口婆心勸「你不付車資，會被告詐欺」，吳男卻氣得罵警方「警察沒有緊急基金嗎？我沒有錢」，最後警方痛斥「這樣是浪費國家資源」，並將吳男依詐欺現行犯帶回派出所。
吳男遭上銬帶回，一改囂張態度，表示將會用信用卡支付，並與司機達成和解，此時已是凌晨4時。警方呼籲，110為緊急報案電話，無故撥打110報案專線，經勸阻不聽者，將依社會秩序維護法第85條第4款規定「無故撥打警察機關報案專線，勸阻不聽處拘留或新臺幣1萬2仟元以下罰鍰。」
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