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追撞驚魂 原木貫穿 駕駛逃死劫

2016-12-23

〔記者蔡清華／高雄報導〕昨天清晨，一輛化學槽車行經國道楠梓交流道下，疑因晨霧太濃、天色昏暗，追撞前方等紅燈、滿載原木的拖板車，一根直徑近1公尺原木貫穿槽車擋風玻璃，與駕駛擦身而過，驚險指數破表！

43歲的化學槽車吳姓司機只受皮肉輕傷，淡定困在已變形的車頭內，消防人員花了20多分鐘才將他從變形的車頭救出，送醫幸無大礙。

裝載10餘根巨大原木的貨車由29歲黃男駕駛，當時行經興楠路與興西路口停等紅燈時，遭吳男追撞，一根凸出車斗外、直徑近1公尺、長約20公尺的巨大原木，貫穿化學槽車擋風玻璃，化學槽車音響、儀表板、方向盤都被擠壓變形，原木與吳男以不到幾公分的距離擦身而過，讓救援人員看了捏把冷汗。

經調查，事發時約5時10分，當時疑起霧、空氣品質不佳，視線不清，加上吳男疑未注意車前狀況而追撞。依規定，貨車載貨伸後長度最多不得超過車輛全長30%，並應在後端懸掛危險標識，日間用三角紅旗，夜間用紅燈或反光標識，運載原木貨車是否違反規定，仍待進一步釐清。

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  • 原木貫穿駕駛座，消防員搶救受困司機。 （記者蔡清華翻攝）

    原木貫穿駕駛座，消防員搶救受困司機。 （記者蔡清華翻攝）

  • 原木貫穿駕駛座，消防員搶救受困司機。 （記者蔡清華翻攝）

    原木貫穿駕駛座，消防員搶救受困司機。 （記者蔡清華翻攝）

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