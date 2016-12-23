漁船走私80公斤K毒 警擲筊找到毒窩
2016-12-23
〔記者黃建華／高雄報導〕搶攻耶誕狂歡「毒趴」市場，販毒集團前晚以漁船走私80公斤K他命毒品來台，被檢調警查獲，但一度搜不到毒品，正猶豫不決，最後竟靠擲筊問出毒品所藏位置，破船挖出，有如神助。
搶攻耶誕毒趴市場
調查局南機站和刑事局南部打擊犯罪中心、海巡聯手查緝毒品，得知毒梟搶攻耶誕狂歡「毒趴」市場，利用漁船走私毒品來台，經報請高雄及台中地檢署指揮，緝毒人員前晚搭海巡艦艇出海，於小琉球外海登上1艘東港籍漁船檢查，但黃姓船長否認船上有毒品。
專案人員不相信，將漁船拖回海巡五隊在旗津的碼頭，南機站篤信神明的一位緝毒幹員，當場擲筊請示神明，擲筊問出「毒品就在船艙中間位置」，專案人員大膽破壞船艙，果然於駕駛座底下暗艙起獲80公斤K毒，黑市價約4億8000萬元，可供24萬人次吸食，在場幹員莫不直呼：「好神！」
緝毒人員當場逮捕黃姓船長，也拘提黃姓船東及陳姓同夥，但貨主未到案，專案小組正全力追緝。
檢警指出，為了滿足耶誕節開趴，K他命需求量大增，最近大盤飆到1公斤台幣200萬元以上，販毒集團遂從中國走私毒品來台。
雄檢將查是否遭洩密
本案雖破得漂亮，但昨晨就有網友在臉書「爆料公社」貼出查獲的消息及現場搜索照片，當時專案人員僅逮獲黃姓船長等3嫌，幕後貨主可能因而聞風逃逸。對此，雄檢表示將追查有無公務員洩密。
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