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煞到黑美人 阿公還說被騙沒關係

2016-12-23

〔記者黃建華／高雄報導〕高市70歲陳姓老翁在「臉書」認識自稱在奈及利亞就讀ile-lfe（伊費）醫學院的女大學生伊莉莎白（Elizabeth），她自稱家境困難，要老翁贊助學費243美元（約台幣7776元），警方攔阻時，情夢未醒的陳翁竟稱「就算被騙一次也沒關係」，逼得警方使出絕招，揚言「回去跟你太太報告，她一定罵你！」陳翁才作罷，打消匯款念頭。

警嗆跟你太太報告 翁才放棄匯款

警方說，陳翁是退休工程師，兒女都已成家立業，他跟妻子同住。上月初，透過臉書認識伊莉莎白，她在臉書秀出性感照，引來陳翁高度關注，雙方以Dear互稱，發展成出爺孫情誼。

伊莉莎白取得陳翁信任後，自稱她父親、爺爺死於車禍，家境困難，籌不出學費，陳翁信以為真，同意先贊助243美元，日前到前金區1家銀行打算匯款，行員發現報警。

前金分駐所副所長吳佳霖到場時，陳翁堅持匯款，還秀出臉書對話，警方發現2人以Dear互稱，對方還要陳翁透過西聯匯款（Western Union）來付款，員警苦勸，最後揚言「要告訴你老婆」，才讓他打退堂鼓。

警方說，「西聯匯款」已流行多年，使用時，雙方不須開設銀行帳戶，只要提供英文拼音姓名就可匯款，手續完成後，電腦會產生1組10位數檢核密碼。

匯款人將密碼告知收款人，對方只需憑英文姓名與密碼，匯款後10分鐘，便能在國外提領現金，由於該系統不需帳號，警方無法攔阻匯出或將資金凍結，查緝上相當困難。

警方提醒，使用「西聯匯款」最好僅限於親友，匯款給陌生人前，應先撥打165防詐騙專線或110諮詢，以免上當。

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  • 奈及利亞美女自稱爺爺和父親都已不在，博取陳翁同情。（記者黃建華翻攝）

    奈及利亞美女自稱爺爺和父親都已不在，博取陳翁同情。（記者黃建華翻攝）

  • 臉書詐騙集團以奈及利亞籍美女照片和陳翁譜出爺孫情感，伺機騙錢，警方指照片有可能是盜圖。（記者黃建華翻攝）

    臉書詐騙集團以奈及利亞籍美女照片和陳翁譜出爺孫情感，伺機騙錢，警方指照片有可能是盜圖。（記者黃建華翻攝）

  • 陳翁一直勸不聽，直到警方揚言「回去跟你太太報告」，才作罷。（圖經馬賽克、變色處理，記者黃建華翻攝）

    陳翁一直勸不聽，直到警方揚言「回去跟你太太報告」，才作罷。（圖經馬賽克、變色處理，記者黃建華翻攝）

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