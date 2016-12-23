天后驚天一擊 拯救了大家

2016-12-23

江蕙並非孔武有力的運動選手，但見心愛的弟弟涉險，竟忘卻自身安危，以嬌弱之軀救弟，以天后之尊抗匪，徒手對抗持刀強盜，最後以「天后的肘擊」退敵，令人驚嘆。

做為一個姊姊，她以性命保護弟弟，毋負母親生前所託，過去她「撐起一個家」，這次她「拯救了一個家」，那天危急存亡之際，若沒有她及時挺身而出，弟弟恐遭不測了。

但歹徒的目標，究竟是江蕙，還是弟弟？

跡證顯示，歹徒志在劫財，穿著類似保全制服的目的，就是打算騙江弟開門。

倘若當時江蕙在弟弟家，以她江湖閱歷之深，對陌生人戒心之重，透過貓眼觀察來人，斷斷是不會開門揖盜。

由此反證，歹徒的目標是江弟，而非睿智老練的江蕙，因為她也不住6樓。

江蕙救弟時，歹徒握著西瓜刀，即使男人亦不免膽寒，但江蕙沒有退卻。她遭利刃持挾，逼問財物所在時，發揮自幼走唱江湖、見多識廣的膽識，冷靜周旋，安住歹徒，再掌握歹徒疏忽的剎那，奮力施出肘擊。

天后這記驚天一擊，使她脫困，扭轉局勢，外傭「阿妹」見主人脫離刀尖，馬上奮勇撲向歹徒，江蕙當機立斷，奔出報警求援，歹徒擔心警騎趕至，匆匆逃離，局面才化險為夷。

江蕙表現有智有勇有謀，真是不容易。

往壞處想，這位備受粉絲愛戴的國民天后，那一天若發生不測，可以想見，因不捨而痛心治安敗壞的民怨，究竟會有多麼沸騰，真是不敢想。

所以，江蕙揮肘的驚天一擊，不但救了弟弟，也救了自己，更救了許多官員的烏紗帽。

網友紛紛留言「原來名嘴節目中所說的驃悍外傭竟是二姊」、「我非常欽佩江蕙那種姊弟血脈相連，偉大情操的表現」。

江蕙的表現超水準，但台北市警婦幼隊長邱子珍仍提醒民眾，遇歹徒持刀架頸挾持，危險之下，仍宜冷靜、智取，迂迴談判，爭取時間，儘可能勿硬碰硬，以免招來更大傷害。

（記者邱俊福）