答應亡母會顧弟…十步當一步衝上樓搏匪
2016-12-23
〔記者王宣晴、陽昕翰／綜合報導〕江蕙為了保護50歲胞弟，空手與拿刀歹徒以命相搏，虎口與頭部受傷，各界震驚。楓丹白露社區有300戶，江蕙家族有多人都住在這個社區，弟弟幼年發燒導致智力受損，向來低調又保護弟弟的江蕙在其他地方雖有住處，也常會回來小住，照顧弟弟。
江蕙在陳嫌被逮後，在臉書寫下：「雖然嫌犯落網，但腦子裡還是抹不去弟弟滿臉血跡驚嚇淒厲的尖叫聲…，還好有這個尖叫聲，讓我十步當一步的衝上樓，比起當下也被歹徒挾持的我，更不捨千百倍，因為善良的弟弟，是個智能不足的老小孩！怎麼可以如此這般對他…。」
經紀人陳子鴻昨表示，凶嫌的動機應是搶劫，財物沒有損失，江蕙虎口劃傷淺淺一道傷口，「她被歹徒用力推倒，不慎撞到地板，腫了一個大包，有抹藥，已消腫，無大礙，沒有去醫院」。他說，很擔心江蕙的人身安全，只能提醒她多注意。
江蕙與弟弟感情深厚，江蕙的妹妹江淑娜過去曾表示：「弟弟是我們家深藏多年的一個遺憾，阿母臨終之前，放心不下的也是他。」江淑娜也曾為了照顧弟弟而退婚。
曾有媒體將江蕙弟弟弱智的事拿出來炒作，江蕙氣得退掉好多通告，如今又為了保護弟弟，以命與歹徒拚搏，甚至受傷，粉絲震驚之餘，紛紛在臉書留言表達心疼「勇敢的二姊！保護弟弟的勇氣讓人佩服！」「機智，勇敢，偉大的二姊和弟弟，好心疼你們！好好養傷，祝早日康復。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- 八三夭神出輯 揪阿信任賢齊助陣
- 2016耶誕專輯3-4：耶誕節最受歡迎的動物！恐龍進行曲
- 2016耶誕專輯10：耶誕金色魔法！
- 證券行情表、證券表格
- 練唱3週 大同福樂學堂長輩報佳音
- 李安同學郭建宏 當選華視總經理
- 濱海區設民宿 最快明年中開放申請
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中
- 看不見未來 無奈退出企排聯賽
- 利菁戲稱老公許仙 夫妻情趣抓寶可夢
- 蔡政府北市首例公辦都更案 過關
- 歡樂耶誕城 幼兒打造仿真迷你版
- 少子化、遷出多 全縣人口少5千人
- 台灣燈會客家主燈區 「土雞王」亮相
- 槍殺俄大使兇手 曾8次負責保護土耳其總統
- 北市再爆雞染禽流感 今銷毀74隻
- 鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事
- 連打勇士、騎士 豪當「捍」衛戰士
- 女老師、男記者 養殖績優獲獎
- 太魯閣8步道 明年6民團認養
- CBA》不滿對手大動作假摔 林書豪前隊友鎖喉遭驅逐
- 波霸千金泡湯較量 談擇偶自爆動手打男友
- 得分王爭霸 魏少飆贏戴維斯
- 大溪高中鷹架倒塌工安意外 檢方究責
- 帝寶又見法拍 底價單坪近300萬創高
- 健康藥師燈超夯 點燈財破億元
- 2016耶誕專輯9：耶誕金色派對！
- 詐團搞軍事化 業績差「罰寫騙詞」
- 公益彩券回饋金 助2萬人繳健保費
- 山坡地將解編 中正區平地增居冠
- 台鋼廠遭加國課反傾銷 五年後WTO才還公道
- 新版台北觀光護照 北北基玩透透
- 日防衛預算明年1.4兆台幣
- 曾宇謙首出輯 葛萊美獎製作人操刀
- 嚇阻急診暴力 檢方成立專責小組
- 汐止黃昏市場 可用電子支付
- 寒士往生 團圓飯前夕空留遺憾
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：答應亡母會顧弟…十步當一步衝上樓搏匪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分