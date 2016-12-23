答應亡母會顧弟…十步當一步衝上樓搏匪

2016-12-23

〔記者王宣晴、陽昕翰／綜合報導〕江蕙為了保護50歲胞弟，空手與拿刀歹徒以命相搏，虎口與頭部受傷，各界震驚。楓丹白露社區有300戶，江蕙家族有多人都住在這個社區，弟弟幼年發燒導致智力受損，向來低調又保護弟弟的江蕙在其他地方雖有住處，也常會回來小住，照顧弟弟。

江蕙在陳嫌被逮後，在臉書寫下：「雖然嫌犯落網，但腦子裡還是抹不去弟弟滿臉血跡驚嚇淒厲的尖叫聲…，還好有這個尖叫聲，讓我十步當一步的衝上樓，比起當下也被歹徒挾持的我，更不捨千百倍，因為善良的弟弟，是個智能不足的老小孩！怎麼可以如此這般對他…。」

經紀人陳子鴻昨表示，凶嫌的動機應是搶劫，財物沒有損失，江蕙虎口劃傷淺淺一道傷口，「她被歹徒用力推倒，不慎撞到地板，腫了一個大包，有抹藥，已消腫，無大礙，沒有去醫院」。他說，很擔心江蕙的人身安全，只能提醒她多注意。

江蕙與弟弟感情深厚，江蕙的妹妹江淑娜過去曾表示：「弟弟是我們家深藏多年的一個遺憾，阿母臨終之前，放心不下的也是他。」江淑娜也曾為了照顧弟弟而退婚。

曾有媒體將江蕙弟弟弱智的事拿出來炒作，江蕙氣得退掉好多通告，如今又為了保護弟弟，以命與歹徒拚搏，甚至受傷，粉絲震驚之餘，紛紛在臉書留言表達心疼「勇敢的二姊！保護弟弟的勇氣讓人佩服！」「機智，勇敢，偉大的二姊和弟弟，好心疼你們！好好養傷，祝早日康復。」