江蕙肘擊惡煞 虎口遭割傷頭撞地
2016-12-23
〔記者黃捷、王宣晴、曾健銘／新北報導〕天后江蕙救弟受傷，還一度遭挾持，她前天下午到士林地檢署製作筆錄，告訴檢察官：「歹徒拿刀架在我脖子上，喝令我交出錢和珠寶！」關鍵證詞讓法官認定歹徒陳金標犯下強盜未遂重罪，加上陳嫌有逃亡之虞，聲押獲准。
強盜未遂 惡煞收押
檢警認為，陳嫌在楓丹白露社區擔任清潔工約兩個月時間，熟悉社區內部，也知道江蕙弟弟與外傭住6樓，江蕙每星期都會來探望弟弟，每次來會給一定金額的生活費，加上江蕙十分出名，認定住所內應該有存放珠寶，因此選定為下手目標。
江蕙應訊時說，弟弟跟印傭住在6樓，當天她在2樓住所，事發時，印傭到她2樓住所拿晚餐，她聽到樓上傳來弟弟淒厲叫聲，直覺「出事了」，2人焦急跑上樓，一進門就見弟弟滿臉是血，與陳嫌站在客廳對峙。
幸好有圍巾護頸
江蕙說，陳嫌左手拿螺絲起子、右手拿長達30公分的西瓜刀，見她出現，馬上拿刀架在她的脖子上，喝令「快把錢和珠寶交出來！」她虛與委蛇， 趁陳嫌注意印傭時肘擊，她與陳嫌拉扯2分鐘，混亂中連鞋都掉了，印傭這時也衝上來抱住陳嫌。
江蕙回想，所幸她當時穿著厚衣並圍著圍巾，只有雙手虎口被刀子劃傷，陳嫌後來用力將她推倒，她的後腦撞到地板腫了一個包，陳嫌與印傭拉扯時，她跑下樓向警衛求救，與陳嫌遭遇過程大約20分鐘。
當天江蕙擔心影響警方辦案，第一時間未至警局做筆錄，江弟一時也說不清楚案發經過，印傭不擅長中文，陳嫌21日落網後，檢察官認為江蕙是重要證人，當天下午傳喚她出庭作證；檢方最後依強盜未遂、傷害、侵入住宅等罪嫌將陳嫌送辦，訊後聲押獲准。（相關新聞刊A1）
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