司機偷情女導遊 嘿咻自拍成鐵證

2016-12-22

〔記者林嘉東／基隆報導〕56歲李姓遊覽車司機，與小他3歲的戴姓女導遊朝夕相處，趁帶團出遊時也開房間，還搞自拍留念，未料兩人在南部某旅館嘿咻影像，2年後被元配發現，怒控通姦。基隆地檢署認定影片中「動作自然」，戴婦也未拒絕或呼救，檢察官因此將2人依妨害家庭罪嫌起訴。