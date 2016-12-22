妻討抱偷藏毒 毒蟲下車就露餡

2016-12-22

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警保安大隊二中隊，13日晚間在內湖康寧路與安康路口進行臨檢時，發現一輛轎車中一對夫妻，見到警方眼神閃爍；警方臨檢中，劉女花招百出，一下子假意藏東西要吸引員警注意，一下又大聲嬌呼「我會怕，我真的會怕」，要跟老公討個「愛的抱抱」，想偷偷把毒品拿走；儘管劉女各種招數盡出，但李男下車雙手高舉想要表示清白時，身上的毒品竟當場掉落，場面一陣尷尬，當場被逮，兩人被依違反毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦。