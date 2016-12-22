「大家都喝了」少年自爆喝毒咖啡

2016-12-22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋分局昨天凌晨在挪威森林汽車旅館查緝毒趴，在一間房內查獲4名少年喝酒狂歡，桌上還有2包毒咖啡包助興，4名少年辯稱幫朋友慶生，否認喝毒咖啡，但有少年脫口而出說「大家都喝了」，結果4名少年被依違反毒品危害防制條例送辦，並追查辦毒趴的謝姓少年身分。

警方表示，17歲的謝姓少年昨凌晨1點辦慶生趴，邀請不少同學、朋友參加，邀約時還提醒「會泡很多好喝咖啡（指毒品）」，吸引10多名好奇的少年參加。由於現場青少年來來去去，警方到場查緝時，房內只剩下郭姓等4名少年在房內。