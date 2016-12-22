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嗆叫兄弟來 挨告拗是親手足

2016-12-22

〔記者林嘉東／基隆報導〕朱姓男子與黃姓女鄰居為了停車位槓上，怒嗆黃女：「明天我叫兄弟來站」，被黃女一狀告上法院，朱解釋：「我的意思是找自己的兄弟過來」，法院認為「兄弟」就是暗指「黑道」，依觸犯恐嚇罪，判他拘役50天，得易科5萬罰金。

判決指出，朱姓男子與黃姓鄰居今年6月間，因停車位問題起爭執，互不相讓。

朱氣不過，怒嗆：「我明天找兄弟來站」，接著被控連珠砲罵黃女「垃圾」、「瘋女人」、「死人骨頭」。黃女不甘受辱，怒控朱恐嚇她。

法院認為，「兄弟」依照社會一般觀念指的就是黑道，找黑道到家裡附近徘徊，足以對人造成恐懼，因此認定朱觸犯恐嚇罪。

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  • 朱男與黃女為了爭搶停車位互不相讓，還鬧上法院。情境照，非本案地點。（記者林嘉東攝）

    朱男與黃女為了爭搶停車位互不相讓，還鬧上法院。情境照，非本案地點。（記者林嘉東攝）

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