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飲料加料餵女友女兒 男判2年半

2016-12-22

〔記者王定傳／新北報導〕男子阿強（化名）為了讓同居女友的女兒小美（化名）早點入睡，將醫生開給女友的安眠藥加入飲料中，讓小美喝下，因藥中含有三級毒品成分，新北地方法院依違反毒品危害防制條例中的「成年人以欺瞞使未成年人施用第三級毒品罪」判刑2年6個月。

依法，此罪可處5年以上有期徒刑，但法官認為，阿強只是要讓小美儘早休息，且藥量低，小美入睡後沒有其他非法犯行，依刑法59條規定減刑。

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  • 安眠藥示意圖。（資料照／記者劉婉君攝）

    安眠藥示意圖。（資料照／記者劉婉君攝）

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