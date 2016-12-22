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亂棒打死父 啃老男判18年

2016-12-22

〔記者王定傳／新北報導〕打零工為生的49歲男子陳振華今年6月10日深夜10時許酒後返家，不滿小兒子陳沛文長期啃老，叨唸他為何不去工作，順手將一根鋁棒丟向兒子，陳沛文認為父親找碴，撿走鋁棒狠心狂砸父親的後腦勺與背部10多下致死；家人盼法院重判，新北地院合議庭審酌陳沛文曾遭父親家暴，又被叨唸遭丟擲鋁棒，受到刺激一時犯下大錯，且自首可減刑，依殺直系血親尊親屬罪判刑18年，褫奪公權8年。

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  • 今年6月11日陳男遺體移出命案現場。（資料照／記者吳仁捷翻攝）

    今年6月11日陳男遺體移出命案現場。（資料照／記者吳仁捷翻攝）

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