亂棒打死父 啃老男判18年

2016-12-22

〔記者王定傳／新北報導〕打零工為生的49歲男子陳振華今年6月10日深夜10時許酒後返家，不滿小兒子陳沛文長期啃老，叨唸他為何不去工作，順手將一根鋁棒丟向兒子，陳沛文認為父親找碴，撿走鋁棒狠心狂砸父親的後腦勺與背部10多下致死；家人盼法院重判，新北地院合議庭審酌陳沛文曾遭父親家暴，又被叨唸遭丟擲鋁棒，受到刺激一時犯下大錯，且自首可減刑，依殺直系血親尊親屬罪判刑18年，褫奪公權8年。