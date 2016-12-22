女友私會前男友 港男勒死她判10年

2016-12-22

〔記者楊國文／台北報導〕國立大學法律系畢業的王姓女子，透過手機認識香港男子成俊傑，進而交往半年，今年二月初農曆年前他第四度來台會女友，並住進女友租屋處，沒想到王女竟在大年初二到已婚前男友家做客，喝悶酒的港男對凌晨才返家的她大罵「劈腿！」衝突中將她勒斃，伴屍一夜後逃逸被逮，高等法院昨依家暴殺人罪判處成男10年徒刑。

死者王女在律師事務所擔任法務助理，並準備考公職，因與已婚張男交往，未獲家人諒解，爭執後離家在桃園租屋，張男被家人發現偷腥後，與王女分手。

高等法院認為，成男勒斃王女，造成家屬悲痛難抑，犯後試圖逃匿，惡行重大，但審酌他是酒後一時氣憤勒死王女，始終坦認犯行，離婚並育有一女，昨判他10年徒刑。