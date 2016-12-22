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高校女群聚抽菸 婦苦勸遭罵跑

2016-12-22

〔記者吳政峰／新北報導〕新北汐止的劉姓婦人，不滿巷內常有高校妹聚集逗留，事後地上更滿是垃圾與菸蒂，日前劉婦上前勸導，反遭對方飆罵，嚇得她趕緊逃離現場。附近鄰居和家長對此現象也直呼「小朋友有多害怕，你們知道嗎？」

劉婦說，汐止忠孝東路258號附近常有高中生聚集，每次都留下一堆垃圾，甚至發生鬥毆，地上佈滿血跡。

她說，19日傍晚，又見兩名高校妹駐留該處，她上前勸導「小朋友，垃圾要記得帶走喔」，其中一名女生答好，另一人則反唇相稽大暴走，不斷回嗆痛罵，她擔心人身安全，拔腿就跑。

周遭住戶表示，該處常有人聚集抽菸，機車都改裝排氣管，非常吵雜，讓小學生與幼稚園小朋友非常害怕。

遭指控的校方回應，兩星期前陸續接到反映，新北市教育局亦來函通知，即請教官在傍晚5點到9點間巡邏，發現確有10幾名男女集結，少部分為該校畢業生，餘則是社會人士，並無學生。

汐止分局汐止派出所指出，民眾集結若未違法，警方只能採干擾式勤務讓他們離去，22日起將從傍晚5點到9點、9點到隔天凌晨4點，實施定點攔查，若查獲青少年抽菸或改裝排氣管，依法開罰。

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  • 劉女表示，高校女聚集在巷弄內，地上都是垃圾與菸蒂。（記者吳政峰翻攝）

    劉女表示，高校女聚集在巷弄內，地上都是垃圾與菸蒂。（記者吳政峰翻攝）

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