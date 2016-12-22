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兩渣男設局玩摸黑換妻 女遭性侵輕生獲賠

2016-12-22

〔記者楊國文／台北報導〕新北市周姓、邱姓男子約定互換性伴侶做愛，邱男先誘騙女友脫光上床，再由周男「摸黑」頂替嘿咻，但邱男女友察覺周男下體剃毛等異狀，致周男未得逞，1個月後換周男設局，讓邱男趁周男女友酒醉時將她性侵，事後她深感羞忿，1個月後自殺，周、邱各被依乘機性交致人羞忿自殺等罪判7年半、13年半定讞，民事部分，高等法院昨判邱男應賠償被害人父母共365萬元，周男已私下和解。

另女察覺有異 逃過一劫

28歲周男和36歲的邱男是新北土城區某分租套房的隔壁室友，去年3月27日，邱男向周男提議交換性伴侶，周男同意，但惟恐雙方女友不願意，謀議設局達到目的。

兩男各判7年半、13年半

同年4月13日深夜，周男設局，他找女友小歡（化名）、邱男到房內喝酒聊天，小歡不勝酒力，直接到周男的床上就寢。周男見狀，隔日凌晨1時，依約定讓邱男性侵小歡，自己改到邱男套房等候。

完事後，小歡驚覺和她交歡的竟是邱男，大叫將邱男推開，周男聞聲趕緊回房安撫女友，但小歡仍不斷哭罵、搥打周男，一個月後，她因深感羞忿，加上認為周男對她態度冷漠，自己到摩鐵燒炭身亡。

小歡家人接獲噩耗，整理遺物時發現小歡手機中有許多責備周男的對話，小歡父母憤而提告並求償。

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  • 新北市周姓、邱姓男子約定互換性伴侶做愛，各被判7年半、13年半定讞。（本報情境照）

    新北市周姓、邱姓男子約定互換性伴侶做愛，各被判7年半、13年半定讞。（本報情境照）

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