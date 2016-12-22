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女友被男搭訕... 持刀談判反遭打趴

2016-12-22

〔記者吳仁捷／新北報導〕20歲男子蔡彥鈞，不滿女友在LINE上被柳姓男子搭訕，20日將對方約到板橋南雅南路後涉嫌持刀傷人，但不僅反遭人多勢眾的柳男奪刀，還被打倒在地後逃離，柳男腹部有20公分刀傷，還能自己走上救護車就醫。

警方昨上午到蔡嫌家中逮人，一併帶回女友；蔡嫌辯稱，他不滿柳男與他女友聊天，想給對方一個教訓，未料對方拿球棒打他，他掏刀自保，沒有致人於死意圖。

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  • 柳姓男子（雙黃線旁站立者）奪刀後，將蔡男打倒在地。（記者吳仁捷翻攝）

    柳姓男子（雙黃線旁站立者）奪刀後，將蔡男打倒在地。（記者吳仁捷翻攝）

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