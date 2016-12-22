| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 社會

一銀案贓款搬回家 翁侵占罪被起訴

2016-12-22

〔記者黃捷／台北報導〕第一銀行ATM7月遭跨國犯罪集團盜領，來台處理贓款的主嫌安德魯將1600多萬元贓款藏在北市內湖山區，柯姓阿伯在警方搜尋前，早一步將其中的454萬多元搬回家，16小時後才送警局，警方依搬運贓物罪嫌函送法辦，但士林地檢署昨依侵占罪起訴。

檢察官表示，柯男若明知現金袋是違法物品，還接受安德魯或集團指示，協助搬運藏錢，搬運贓物罪才成立，可處5年以下徒刑、拘役或併科50萬以下罰金，但安德魯等犯嫌皆稱不認識柯男，也無證據指出雙方有聯繫，因此不構成搬運贓物罪；至於他涉侵占罪，同樣最重可處5年以下徒刑。

檢察官說，65歲柯男第一時間若報警，可要求10分之1的報酬，以現場1600多萬來算，就是160多萬，如今被依侵占罪嫌起訴，不僅一毛錢都拿不到，還面臨刑責。

柯男到案辯稱，他一早上山運動、餵貓，無意發現大筆現金，因平時不看電視，不知是一銀盜領案贓款，一時不知如何處理，只好先將其中一袋帶回家，等兒女晚上回家討論後，才決定送至警局，否認侵占意圖「希望檢察官回復我的名譽」。

檢察官指出，根據鄰近監視器畫面，柯男平時確實有上山運動及餵貓的習慣，無法證明他知道山上有贓款，還特意前往「尋寶」，不構成竊盜，但因他「返家途中刻意更換裝錢的袋子」，還在附近「繞路」，明顯不合常理，他又否認犯罪，企圖躲避刑責，不符自首要件，故依侵占罪起訴。

柯男遭起訴，也引發網友論戰，有人說「連讓人天人交戰一下的時間都不給…」、「誰還敢撿錢去派出所」，但也有人認同檢察官，更有網友開玩笑「早知道先花完再自首」、「一銀省了一成費」。

廣告
  • 柯姓阿伯上山撿到一銀案贓款，第一時間未報警，還把部分搬回家，士林地檢署昨依侵占罪起訴。（資料照）

    柯姓阿伯上山撿到一銀案贓款，第一時間未報警，還把部分搬回家，士林地檢署昨依侵占罪起訴。（資料照）

  • 柯姓阿伯上山撿到一銀案贓款，第一時間未報警，還把部分搬回家，士林地檢署昨依侵占罪起訴。（資料照）

    柯姓阿伯上山撿到一銀案贓款，第一時間未報警，還把部分搬回家，士林地檢署昨依侵占罪起訴。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 盜領 第一銀行 贓款
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：一銀案贓款搬回家 翁侵占罪被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.