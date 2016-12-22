砍人破肚... 送「黑道急救站」吃閉門羹

2016-12-22

〔記者王冠仁／台北報導〕男子成雨恆假裝向陳伯宇買毒，卻黑吃黑搶走毒品，陳心有不甘，找哥哥陳伯達助陣，雙方談判破裂起衝突，成的腹部被尖刀劃傷，臟器外露。陳姓兄弟擔心鬧出人命，開車送成到昔日的「黑道急救站」慶生醫院，卻不知慶生多年前已轉型為醫美診所，陳氏兄弟吃閉門羹，只好電請消防局派救護車解圍。

多年前改作醫美

警方調查，29歲成雨恆前天深夜11點多，和20歲毒販陳伯宇約在台北市長安西路某公寓買毒，陳被騙上5樓頂樓，遭成與友人控制行動，搶走4公克K他命。

陳心有不甘，找21歲哥哥陳伯達幫忙，哥哥透過管道將成約到西寧北路談判。昨凌晨4點多，成抵達西寧北路時，陳姓兄弟立即現身，雙方一言不合大打出手，混亂中成的腹部被藍波刀劃破，臟器外露、血流如注。

陳姓兄弟見「代誌大條」，嚇得開車將成載往昔日「黑道急救站」慶生醫院，但轉型醫美的慶生診所已不處理江湖刀槍傷，陳氏兄弟只得打119求救轉送馬偕醫院救治，到場的醫護人員發現成受刀傷通報警方，警方循線前往慶生診所逮人，但只逮到陳伯宇，陳伯達則趁亂離開。

陳伯宇聲稱刀子是成的，成企圖砍他跟哥哥，但遭奪下後誤傷；成送醫後脫險，但體虛無法應答，警方先將陳伯宇依殺人未遂、毒品罪嫌送辦，也將追究成的毒品、強盜罪。

資深刑警指出，慶生醫院曾在林森北路矗立23個年頭，素有「黑道急救站」之稱，道上兄弟甚至傳稱「只要有命進得了門，就一定活著出得了院」。但2005年時，慶生因債權問題而歇業，3年後改為醫美診所。

但仍有江湖人「搞不清楚狀況」，遇有刀傷、槍傷依然往慶生醫院送。今年3月，42歲張姓毒品通緝犯受槍傷，友人送張到慶生醫院，慶生發現是槍傷，以無相關醫療設施拒收，張被轉送到馬偕醫院救治。