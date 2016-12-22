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今彩539頭獎5注中獎

2016-12-22

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第105000102期大福彩，頭獎連30摃，累積至下期頭獎1.16億元。昨晚開獎的第105000305期今彩539，頭獎5注中獎，可得獎金480萬元。其中2注獎落台北市北投區裕民三路2號「立眾彩券行」，其餘獎落台南市安平區健康三街193號「大富豪彩券行」，新北市中和區南山路399巷11號「俐來發彩券商行」，以及雲林縣斗六市成功路340號「來就富彩券行」。

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  • 昨晚開獎的第105000305期今彩539，頭獎5注中獎，可得獎金480萬元。（本報資料照）

    昨晚開獎的第105000305期今彩539，頭獎5注中獎，可得獎金480萬元。（本報資料照）

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