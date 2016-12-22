租霸偷物毀屋 他撈3千 房東修30萬

2016-12-22

〔記者湯世名／彰化報導〕26歲詐欺通緝犯蔡明哲向劉姓仲介承租2棟透天厝，不料他竟鎖定金屬製品，屋內的鐵窗、銅質管線、銅製止滑條…，凡是金屬全部搜刮一空，變賣得款3000元後逃逸；劉男目睹房子形同廢墟，宛如遭X戰警的「萬磁王」肆虐過，不禁痛罵「真夭壽！」蔡嫌已被警逮到，房子的修復費近30萬元，房東表示要向蔡嫌追討。

好慘 房子形同廢墟

劉姓仲介17日報案指出，他受2名屋主委託，把彰化市中央路的2棟3樓透天厝租給蔡明哲，雙方今年9月簽草約，2棟透天厝房租分別為1萬2000元與1萬3000元；蔡嫌偽稱要裝潢內部開公司，但未付訂金，又說要用裝潢費用抵銷10、11月的房租。

劉男17日巡房，到其中一棟透天厝外，發現1樓門口及客廳堆置大批枯樹，直覺不對，忐忑進去查看，赫見鋁門居然不翼而飛，廚房遭破壞，2樓樓梯間的銅製止滑條被拔個精光，辦公室的鐵桌、電動車上的鐵製零件也都被拔掉，浴室洗臉台被砸毀、銅質管線被抽走，整棟房子體無完膚，宛如遭萬磁王破壞過。

警方通知蔡嫌，蔡自稱人在高雄，隔幾天才會回彰化，17日晚間7時許，警方發現蔡嫌出現在彰化市中正路，民族路派出所長謝文昇率員將他逮捕，查出他因詐欺罪被彰化地方法院通緝。

蔡嫌供稱，逃亡期間居無定所，四處工作，缺錢花用，才想出假租屋真拆房，將值錢物變賣，總共才獲利3000元，但警方已找不回遭變賣贓物。

警將蔡解送彰化地方法院歸案，並依竊盜及毀損罪另案函送彰化地檢署偵辦。