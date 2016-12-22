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詐2500萬 剝皮妹素顏騙很大

2016-12-22

〔記者姚岳宏／台北報導〕飯局妹「娜塔莎」（未到案）遊走高檔飯局，被控「假交往、真詐財」，至少10名富商受騙，素顏照昨天曝光，被指化妝前後差很大，比她自稱的27歲，明顯蒼老許多，檢警追查她的金流及人頭帳戶，發現有近5000萬元存款進出，懷疑是曾與她交往的富商「寄付」。

最先向警方報案的香港金融業富商TONY，不甘被騙走2500萬元，曾委請徵信社跟蹤月餘，發現娜塔莎除了在北市中山區長春路及大安區市民大道有兩處房產，還常全身名牌去五星級飯店赴約，根本不似她所說的「欠很多錢」、「還要租房子」。警方懷疑，整件事情背後疑有集團操控；檢察官認為是重大詐欺案，已主導指揮偵辦。

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  • 塔莎的素顏與化妝模樣差很大。（記者姚岳宏翻攝）

    塔莎的素顏與化妝模樣差很大。（記者姚岳宏翻攝）

  • 塔莎的素顏與化妝模樣差很大。（記者姚岳宏翻攝）

    塔莎的素顏與化妝模樣差很大。（記者姚岳宏翻攝）

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