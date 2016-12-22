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假釋4月 搬到淡水預謀犯罪

2016-12-22

〔記者游承霖／新北報導〕警方昨逮捕毆傷江蕙胞弟的嫌犯陳金標，在其租處搜出色情光碟，還有護膚按摩券等，他還買仿勞力士錶裝闊，落網時，手上仍戴著犯案打鬥時，造成錶面破損的仿勞力士錶。

辦案人員研判，陳嫌今年8月假釋出獄後，只想一夕致富，原住在三重的他，發現淡水的楓丹白露屬高級社區，有錢人多，就近搬到淡水，並應徵該社區清潔工，探查住戶背景及解門禁情況。

陳嫌得知社區有一戶是江蕙原居所，目前只有江蕙的弟弟和外傭居住。專案小組研判，陳嫌認為，江家勢必放了一筆錢在住所，供江弟和外傭運用，且江弟因病影響智力發展，外傭也近60歲，都是弱勢者，劫案成功率極高，遂鎖定犯案。

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  • 警方將陳金標移送。（記者游承霖攝）

    警方將陳金標移送。（記者游承霖攝）

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