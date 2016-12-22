強盜當清潔工探路 挑江蕙弟劫財逞凶

2016-12-22

〔記者游承霖、王宣晴、黃捷／台北報導〕歌壇天后江蕙在新北市淡水「楓丹白露社區」的舊居，18日遭歹徒闖入，持鐵製銳器把江蕙的50歲胞弟江俊良打傷，警方昨逮捕前科累累的涉案男子陳金標，查出他原是該社區清潔工，一個多月前離職，陳嫌今年8月出獄，研判那時就預謀找財路，並應徵高級社區清潔工，以便探路，進而鎖定江宅。

比對血跡指紋都吻合

但陳金標否認涉案，聲稱「誰都認識江蕙，但我沒去過她的淡水家，不認識她弟弟」，但警方調閱監視器、案情血跡、指紋比對，均與陳嫌相符，將他依強盜未遂、傷害、侵入住宅等罪嫌移送士林地檢署時，陳還對媒體大聲辯說，警察亂抓人，拿他當替死鬼，讓他背黑鍋，好幫江蕙的家人解套，不知所云；檢警研判是脫罪之詞，檢察官訊後依強盜未遂等罪嫌聲請羈押獲准。

警方調查，58歲陳金標有強盜、偷竊、侵占贓物等前科，今年8月12日假釋出獄，9月經由派遣公司，應徵進入楓丹白露社區擔任清潔工，月薪2萬5千元，工作近2個月，公司要調他去其他社區，但他於11月2日離職。

一個多月後，陳嫌於18日晚間6時，穿深色帽T、褲子，手提一袋犯案工具及疑似變裝用的衣物，在捷運復興崗站搭乘陳姓運將的計程車抵達楓丹白露，假稱與客人約好簽約，騙過大門保全，計程車開到江宅所在大樓，陳嫌掏出1000元給運將，說「在這裡等，我去去就回」，並交代持續跳表等候。

他搭電梯到某樓層後，按江蕙的胞弟住處門鈴，江弟開門，陳嫌左手持20多公分長的扳手，右手持20多公分的粗鐵片，一進門就以粗鐵片朝江弟頭部連續揮擊兩下，造成右太陽穴5公分撕裂傷、左太陽穴2公分撕裂傷。

當時在樓下散步的58歲印尼外傭「阿妹」，聽到僱主的慘叫聲，急忙衝上樓，護主心切的她，顧不得自身安危，當下和陳嫌扭打，造成左手指撕裂傷，但仍奮力扯下歹徒的帽T，陳嫌沒料到殺出程咬金，加上扭打時手指、虎口流血，狼狽而逃，下樓搭原車逃向淡水市區。

印傭護主打跑強盜

新北市警方與刑事單位成立專案小組追查，在屋內起獲帽T，陳嫌遺留地上的扳手，並在袋內起出螺絲起子、衣物等，另在電梯和計程車把手等處採到指紋、血跡，比對認定陳金標涉案，赴陳位於淡水學府路的租住處搜索，陳已逃逸。

但警方查出陳嫌隔天換裝，搭捷運到北市萬華，進入康定路民宅，昨凌晨1時，警方逮捕正在打麻將的陳嫌。