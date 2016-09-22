| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

清晨試槍 流彈飛1公里擊中貓纜站

2016-09-22

〔記者張文川／台北報導〕今年1月12日上午，貓空纜車動物園站大門側邊的一塊玻璃，遭人槍擊打破龜裂，警方起初懷疑是蓄意破壞挑釁，追查發現21歲陳姓搬家工人，夥同3男1女於當日清晨6點多，在景美溪對岸的「道南右岸河濱公園」，施放煙火以聲響掩護試槍，趁機持改造手槍對空鳴響2發，不料流彈竟飛越河道，命中近1公里遠的纜車站玻璃。

台北地院考量陳男犯後態度良好，沒有前科，從事搬家工作，月入2萬元，只因年輕識淺、思慮未臻成熟，且持有槍枝2年皆未曾用以犯罪，有導入正途的高度可能性，因此減輕其刑，依槍砲罪輕判2年徒刑，併科罰金10萬元，並予緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並應支付公庫30萬元，義務勞務200小時。可上訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：清晨試槍 流彈飛1公里擊中貓纜站


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.