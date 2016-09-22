清晨試槍 流彈飛1公里擊中貓纜站

2016-09-22

〔記者張文川／台北報導〕今年1月12日上午，貓空纜車動物園站大門側邊的一塊玻璃，遭人槍擊打破龜裂，警方起初懷疑是蓄意破壞挑釁，追查發現21歲陳姓搬家工人，夥同3男1女於當日清晨6點多，在景美溪對岸的「道南右岸河濱公園」，施放煙火以聲響掩護試槍，趁機持改造手槍對空鳴響2發，不料流彈竟飛越河道，命中近1公里遠的纜車站玻璃。

台北地院考量陳男犯後態度良好，沒有前科，從事搬家工作，月入2萬元，只因年輕識淺、思慮未臻成熟，且持有槍枝2年皆未曾用以犯罪，有導入正途的高度可能性，因此減輕其刑，依槍砲罪輕判2年徒刑，併科罰金10萬元，並予緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並應支付公庫30萬元，義務勞務200小時。可上訴。