叫躁鬱女吃飯 老媽被砍到滿臉血

2016-09-22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市罹患憂鬱、躁鬱症的賴姓女子，昨晚78歲母親要她吃晚餐時，不但沒回應，還誤以為母親找她麻煩，反持菜刀攻擊母親，造成母親頭部2道刀傷送醫，血流滿面，幸未釀成重傷，警方當場逮回行凶的賴女偵辦。

警方說，48歲賴女行凶後藏在房內，經逮捕後，仍在評估是否需要強制送醫。